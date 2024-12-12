Побив 12-річного пасинка металевим прутом: на Хмельниччині винесли вирок зловмиснику

Йому призначено максимальне покарання за інкримінованою статтею – 8 років позбавлення волі.

Мешканця Хмельницької області засудили за домашнє насильство над 12-річним пасинком.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

За інформацією правоохоронців, подія трапилася у січні 2024 року в одному із сіл Кам’янець-Подільського району. Між чоловіком і хлопчиком виник конфлікт. Згодом засуджений взяв до рук металевий прут і почав бити підлітка.

"12-річний хлопчик зумів вирватися й вибігти з будинку на вулицю, де проїжджав екіпаж патрульної поліції. Дитина звернулася до правоохоронців по допомогу. Вони викликали медиків, які доставили хлопчика до лікарні", – розповіли у прокуратурі.

Під час обстеження в дитини виявили травми важкого ступеня, зокрема численні переломи та забої різних частин тіла.

До вироку суду засуджений перебував під вартою.

Нагадаємо, У Харкові 38-річну жінку засуджено за вбивство власної новонародженої доньки. В суді жінка заперечувала свою провину.

Читайте також:

Невдалий стартап: поліція затримала шахраїв, які вкрали з банків близько 30 млн грн

СБУ спіймала послідовника "Партії Шарія", який закликав до вбивства керівників України

СБУ затримала агента російської розвідки, який шпигував за позиціями ЗСУ під Слов’янськом