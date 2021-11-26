Побив 9-річного сина ногами: у Дніпрі багатодітний батько знущається з чотирьох дітей

Побив 9-річного сина ногами: у Дніпрі багатодітний батько знущається з чотирьох дітей

Про побиття дитини дізналася сусідка і повідомила до поліції.

У Дніпрі у багатодітній родині батько систематично лупцює дітей. Днями він ногами побив свого 9-річного сина.

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Про це повідомляє "Наше місто".

До поліції звернулася жінка, яка повідомила, що її сусід, який мешкає на вулиці Доблесна, б'є своїх дітей. За словами заявниці, днями він ногами побив свого 9-річного сина.

Прибувши на місце виклику, правоохоронці виявили 36-річного багатодітного батька, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він поводився неадекватно, тож поліцейським довелося вдягнути на нього кайданки. Після цього його відвезли до відділення.

З'ясувалося, у сім'ї четверо дітей та усі вони систематично піддаються фізичному насильству. Нині родиною займаються соціальні служби.

Нагадаємо, що 36-річний одесит засуджений за вчинення домашнього насильства над своєю дружиною. Найближчі 3,2 роки він проведе у в’язниці.