Побив, а потім задушив: на Вінниччині чоловік по-звірячому вбив свою знайому

У Вінницькій області 28-річний чоловік з жорстокістю вбив свою знайому. Особливо тяжкий злочин стався за місцем проживання потерпілої в селищі Кирнасівка.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

"Дії 28-річного зловмисника, який позбавив життя знайому, а потім вивіз її тіло на околицю Тульчина і заховав, кваліфікували відразу за чотирма статтями Кримінального кодексу – ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 187 (Розбій), ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження)", - зазначили у поліції.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що між обвинуваченим, жителем м. Тульчин, та потерпілою під час спілкування виникла суперечка, яка переросла у конфлікт.

Зловмисник вдарив дівчину і вона впала на землю. Після цього він на неї накинувся та почав душити. Намагаючись приховати злочин, він завантажив тіло потерпілої до її ж автомобіля та вивіз за місто, де прикидав його землею та гіллям.

Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, на Полтавщині жінка замовила вбивство співмешканця своєї доньки, однак її план провалився.

Читайте також: