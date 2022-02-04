Побив до смерті і закопав: на Донеччині співмешканець жінки вбив її 3-річного сина, а вона приховала злочин

Побив до смерті і закопав: на Донеччині співмешканець жінки вбив її 3-річного сина, а вона приховала злочин

На сполох забила бабуся дитини, яка помітила її відсутність.

У Донецькій області вітчим вбив 3-річного сина своєї співмешканки, тіло склав у пакет і закопав. Про вбивство дитина знала її мати, але покривала свого співмешканця.

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Про це повідомляє поліція Донецької області.

Зник 3-річний хлопчик з інвалідністю

До поліції Курахового Донецької області звернулася жінка і повідомила про зникнення її 3-річного онука. За словами заявниці, її донька не могла їй пояснити, куди подівся її син.

За словами бабусі хлопчика, вітчим та матір і раніше жорстоко з ним поводилися, тож вона запідозрила, що дитину просто вбили.

"Зателефонувала доньці дізнатися, як діти. Вона мені сказала, що віддала сина його біологічному батькові. Я запідозрила, що вони його вбили, бо й раніше з ним жорстоко поводилися", - розповідає бабуся.

Оперативники встановили, що малюка вже більше тижня немає на світі. Вбивцю дитини правоохоронці викрили за лічені години.

"Було встановлено, що в квартирі мешкає 30-річна жінка з трьома дітьми та її співмешканець. Подружжя не працює, обидва вживають наркотики. Загалом у багатодітній родині виховуються п’ятеро дітей віком від 1,5 до 9 років, проте двоє старших живуть із бабусею в іншому місті. Поліцейські виявили, що вдома немає трирічного сина. Було відомо, що хлопчик має інвалідність і не ходить. Матір плуталася у свідченнях і надала неправдиву інформацію щодо осіб, яким вона нібито віддала малюка. Оперативники карного розшуку, слідчі та інспектори з ювенальної превенції перевірили кожну з її версій, які не підтвердилися", - розповідають у поліції

Правоохоронці опитали сусідів і коло знайомих, встановили хронологію подій, зібрали речові докази та з’ясували, що до злодіяння причетний вітчим.

Побив безпорадну дитину до смерті, а тіло закопав

Так, в ніч проти 25 січня зловмисник побив безпорадну дитину. Коли малюк перестав подавати ознаки життя, чоловік загорнув його у простирадло та поліетиленовий пакет, виніс до покинутої дачної ділянки та прикопав під землею та снігом.

"Я коли прокинулася, спитала, де малий, він мені сказав, що малого немає", - розповідає мати хлопчика.

Підозрюваний намагався заплутати слідство, мовляв, хлопчик помер, а він просто його поховав, але результати судово-медичної експертизи довели, що дитина від травм голови.

29-річного фігуранта затримано . Відомо, що раніше він мав кілька судимостей за крадіжки, викрадення авто та зберігання наркотиків. На момент скоєння злочину він відбував умовний строк.

Затриманому оголошено підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини (п.2 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

"Родина перебувала на обліку в соцслужбах як багатодітна. Матір загиблого притягувалася до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. Наразі двох її найменших доньок поліцейські доправили до лікарні для обстеження. Вирішується питання про позбавлення громадянки батьківських прав", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що у Харківській області Дергачівський райсуд відправив під домашній арешт 18-річну дівчину, яка задушила новонароджену дитину. Прокурори збираються оскаржувати це рішення.

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