Побив до смерті і закопав на подвір'ї: під Полтавою чоловік жорстоко вбив матір

Побив до смерті і закопав на подвір'ї: під Полтавою чоловік жорстоко вбив матір

Правоохоронцям чоловік сказав, що мати була хвора і померла, а грошей на похорон не було.

У Полтавській області син жорстоко вбив матір-пенсіонерку. Він до смерті її побив, а потім закопав на подвір'ї.

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Про це повідомляють у Департаменті карного розшуку.

Вбивство сталося у Миргордському районі Полтавської області. 52-річний житель одного із сіл під час побутового конфлікту жорстоко побив власну матір. Від отриманих травм жінка померла на місці. Син закопав її тіло на подвір’ї будинку.

"Правоохоронцям "розумник" пояснив, що 79-річна старенька хворіла і померла природньою смертю, а грошей на поховання не було. Однак, розкопавши тіло, було виявлено чисельні тілесні ушкодження обличчя, тулуба, зокрема, зламані усі ребра", - повідомили в Департаменті.

Підозрюваного у вбивстві жінки затримано. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру і обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у Київській області жінка забила до смерті свою подругу. Лікарі намагалися врятувати потерпілу, однак за декілька днів жінка померла в реанімації.

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