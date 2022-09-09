Побив до смерті ніжкою від стола та втік: на Вінниччині поліція затримала злочинця

Правоохоронці затримали 38-річного зловмисника, який підозрюється у побитті жінки та її чоловіка.

Чоловік від отриманих травм помер.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області, затриманий раніше притягувався до відповідальності за майнові злочини, проникнення до житла та зґвалтування.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції 8 вересня близько 1 години ночі від 45-річної жительки селі Багринівці Вінницького району.

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Зі слів жінки, її та чоловіка жорстоко побив знайомий сусіда. Лікарі не змогли врятувати потерпілого – він помер від отриманих травм. Попередня причина смерті 44-річного чоловіка – відкрита черепно-мозкова травма. Жінку з тілесним ушкодження доправили до лікарні.

За попередньою інформацією, між чоловіками після застілля виник конфлікт. Рецидивіст схопив ніжку від столу, якою почав бити подружжя - жінка намагалась захистити свого чоловіка.

Після бійки зловмисник втік. У цьому ж селі він переховувався у родичів, де його і розшукали оперативники.

Наразі правопорушнику повідомлено про підозру, поліція клопотатиме в суді щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу – тримання під вартою.

Слідством розслідуються кримінальні провадження розпочаті за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 1. ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що поліцейські затримали одесита, який до смерті побив свого знайомого через борг у 500 гривень.

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