Побив до смерті та роздягнув: в Одеській області у розбитому автомобілі знайшли чоловіка

Побив до смерті та роздягнув: в Одеській області у розбитому автомобілі знайшли чоловіка

Медики, які прибули на виклик, констатували смерть.

У Нерубайському на задньому сидінні розбитої автівки виявили побитим жителя Миколаївської області. Однак врятували його не вдалося.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

За підозрою у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть затримали 30-річного уродженця Херсона.

У поліції розповіли, що між чоловіками, які перебували в салоні автомобіля спільного знайомого, виникла сварка через несправність транспортного засобу. Молодик кілька десятків разів вдарив 56-річного жителя Миколаївщини, зняв з нього верхній одяг, забрав особисті речі та пішов геть.

"За кілька годин побитого чоловіка на задньому сидінні виявив власник автівки і повідомив до "швидкої" та поліції. Потерпілий загинув до приїзду лікарів, за висновком експерта – від травм голови", – зазначили в поліції.

Підозрюваного затримали, у нього вилучили чуже майно та одяг зі слідами крові, який направили на експертизу. За скоєне чоловікові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

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Нагадаємо, у Хмельницькій області чоловік вбив знайомого через татуювання.

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