Побив дружину з немовлям і прокусив ногу патрульному: у Дніпрі копи затримали дебошира (відео)

Чоловік кидався з ножем на правоохоронців.

У Дніпрі патрульні вгамовували нетверезого чоловіка, який кидався з кулаками на дружину. Вони надягли на дебошира кайданки, але той встиг прокусити ногу одному із правоохоронців.

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Про це повідомляє Дніпро оперативний.

Зазначається, що патрульні отримали виклик, що на проспекті Героїв нетверезий чоловік бив свою дружину, яка тримала на руках немовля. По прибутті, копи затримали сімейного насильника.

"Під час затримання кидався з ножем, а після прокусив патрульному ногу, при собі зберігав 3 ножі. Люди розповідають, що чоловік був нетверезий, він стояв зі своєю дружиною і погрожував їй, говорив, що вона буде трупом, після тричі вдарив її. Жінка була з немовлям", - розповідають очевидці.

Правоохоронці, які прибули на виклик дебошира скрутили і надягли на нього кайданки. Містянин кликав на допомогу і кричав, що його убивають і б'ють.

Чоловіка забрали у райвідділення поліції.

У Дніпрі чоловік побив дружину з немовлям на руках та вкусив за ногу патрульного

Нагадаємо, що у Дніпрі нетверезий чоловік влаштував дебош. Він накинувся з кулаками на медиків швидкої, які приїхали надавати йому допомогу.

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