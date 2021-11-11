Побив гумовою палицею: на Дніпропетровщині затримали поліцейського, який знущався з чоловіка

Побив гумовою палицею: на Дніпропетровщині затримали поліцейського, який знущався з чоловіка

Наразі поліцейський перебуває під домашнім арештом.

На Дніпропетровщині поліцейський жорстоко побив затриманого чоловіка. За це йому загрожує до восьми років в'язниці.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Як стало відомо, ще в червні 2021 року поліцейський, який перебував на посаді старшого інспектора одного з відділів Синельниківського районного управління поліції, під час затримання чоловіка застосував до нього фізичну силу та надів на нього наручники.

Після чого правоохоронець насильно доставив громадянина до відділення поліції, де побив його гумовою палицею.

“За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури співробітнику поліції повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.365 (“Перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу”) КК України. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту”, — розповіли в прокуратурі області.

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