Побив колегу і брехав у деклараціях: скандального суддю просто відправили у відставку з пожиттєвою пенсією

Вища рада правосуддя відправила суддю Полтавського апеляційного суду Василя Маліченка, який побив колегу посто на робочому місці та незадекларував квартиру, пішов у відставку, яка передбачає пожиттєве утримування на суму близько 100 тисяч гривень щомісячно.

Про це повідомляє "Слідство інфо".

Зазначено, що під час перевірки судді на доброчесність ГРД виявила факти, які свідчать, що Маліченко не може посісти у Верховному Суді.

Суддя Василь Маліченко Фото: poltava.to

Справа з нарадчою кімнатою та побиттям

"У своїй декларації він зазначав, що не використовував свого статусу для отримання будь-якої вигоди. ГРД дізналося, що це не правда — з 2010-го по 2011-й рік Маліченко жив у нарадчій кімнаті суду, де він працював. До цієї кімнати судді йдуть, щоб зважити усі "за" і "проти" перед винесенням свого рішення, але через Маліченка судді втратили важливе місце для своєї роботи. До цього ж Маліченко під час свого проживання у суді "використовував електроенергію та інші ресурси, які оплачувалися за державний кошт", — йдеться у матеріалі.

Аби вирішити проблему із відсутністю нарадчої кімнати, Маліченко видав наказ про ліквідацію кімнати для арештованих й створення на її місці нової нарадчої кімнати.

Справа з деклараціями

Виявилося, що у Маліченка були проблеми не тільки з поліцейськими, колегами, а й з подачею декларацій. У 2016 році суддя декларував, що має чотири земельні ділянки загальною площею 126 070 м.кв. Однак, у декларації за 2015 рік ці земельні ділянки зазначено не було.

Також у декларації за 2015 рік Маліченко не вказав квартиру площею 54 м кв., яка належить за правом власності сину судді.

Факти недоброчесності

Також виявилося, що суддя Маліченко затягував справи щодо адміністративних правопорушень.

"Колегія під головуванням Маліченка затвердила домашній арешт для 48-річного ґвалтівника, жертвами якого стали власна донька та 9-річна онука його співмешканки. Інший член колегії суддя Оксана Корсун була категорично проти такої м’якості та написала окрему думку. Зараз ґвалтівник уже засуджений до 7 років", — розповів полтавський журналіст-розслідувач Ігор Гавриленко.

Є свідчення, що Маліченко скасував відсторонення від посади підозрюваної у хабарництві керівниці райвідділу Держгеокадастру попри те, що вона чинила тиск на свідків.

Попри це все, суддя залишився на своїй посаді та спокійно пішов у відставку 9 травня 2023 року. Тепер держава зобов’язана Маліченку вже як судді у відставці пожиттєво щомісяця виплачувати близько 100 тисяч гривень з бюджету.

Нагадаємо, суд надав дозвіл на здійснення спецірозслідування щодо екснардепа Рената Кузьміна, якого підозрюють у державній зраді.

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