Побив кулаками і молотком: під Дніпром чоловіка засудили до довічного ув'язнення за жахливе вбивство

Побив кулаками і молотком: під Дніпром чоловіка засудили до довічного ув'язнення за жахливе вбивство

Раніше громадянин вже неодноразово був судимий.

У Дніпропетровській області до довічного ув'язнення засудили чоловіка, який молотком до смерті забив свого приятеля.

Про це повідомили в прокуратурі Дніпропетровської області.

Як стало відомо, подія трапилася ще в 2018 році в селищі Широке Верхньодніпровського району. Там раніше неодноразово судимий громадянин разом зі своїм приятелем і співмешканкою влаштували вечерю. У якийсь момент між ними розгорівся конфлікт, який згодом переріс у бійку.

Громадянин не впорався зі своїми емоціями, взяв молоток і наніс їм численні удари по голові і тілу приятелю. В результаті чого потерпілий помер.

“Вироком Заводського районного суду Дніпродзержинська 53-річного громадянина визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 (“Умисне вбивство”) КК України. Свою вину зловмисник не визнав. Суд підтримав позицію Жовтоводської окружної прокуратури та призначив йому максимальну міру покарання — довічне позбавлення волі”, — розповіли в пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що у Львівській області засудили жінку, яка вбила 8-річну дівчинку, її матір та сусідку.

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