Побив матір, бо не приготувала вечерю, та ледь не підірвав багатоповерхівку: у Житомирі судили чоловіка

Побив матір, бо не приготувала вечерю, та ледь не підірвав багатоповерхівку: у Житомирі судили чоловіка

Горе-син так розлютився, що накинувся на 74-річну жінку та побив її кухонним начинням.

У Житомирській області суд виніс вирок чоловікові, який побив матір та потрощив газове обладнання, через що стався витік газу. Він пробуде під арештом 2 місяці.

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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Житомирської області.

Під час судового засідання було встановлено, що 49-річний житель Житомирського району у липні цього року, прийшовши увечері додому у стані алкогольного сп’яніння, вчинив конфлікт із матір’ю, бо не знайшов вечері. Горе-син так розлютився, що накинувся на 74-річну жінку та побив її кухонним начинням, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

Після цього він розхитав у квартирі арматуру газового лічильника, через що стався витік газу у весь під'їзд, в результаті чого газова служба на певний період відключила від газопостачання інші квартири.

Судово-психіатрична експертизу, яку провели стосовно фігуранта під час досудового розслідування встановила, що він цілком усвідомлював значення своїх дій.

"На жаль, це не перший випадок, коли матір потерпала від побоїв. Протягом останніх двох років чоловіка понад 20 разів притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство. Його визнали винним у заподіянні умисного легкого тілесного ушкодження та скоєнні грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 296 КК України) та призначено покарання у виді арешту строком на два місяці", - повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, що у Харківській області в одному з приватних будинків знайшли задушеною жінку, а також повішеним її сина.

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