Побив молотком по голові: під Дніпром чоловік за жорстоке вбивство проведе у в'язниці майже 10 років

Побив молотком по голові: під Дніпром чоловік за жорстоке вбивство проведе у в'язниці майже 10 років

Судові розгляди у справі тривали п'ять років.

У Кам'янському Дніпропетровській області на дев'ять з половиною років в'язниці засудили чоловіка, який молотком до смерті забив свого приятеля.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Як з'ясувалося, подія сталася ще у лютому 2017 року. Тоді між двома чоловіками, які перебували у квартирі потерпілого, стався конфлікт. Не впоравшись з емоціями, громадянин схопив молоток і завдав їм не менше семи ударів по голові власнику житла. Внаслідок чого постраждалий помер.

Згодом підозрюваного у вбивстві затримали та відправили під суд. Свою провину він визнав повністю.

“Вироком Заводського районного суду Дніпродзержинська 35-річного громадянина визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (“Умисне вбивство”) КК України. Суд призначив йому покарання у вигляді дев'яти з половиною років позбавлення волі”, — підкреслили в пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що у Києві до 7,6 року в'язниці засудили чоловіка, який схопив жінку, відвів її в безлюдне місце і зґвалтував.

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