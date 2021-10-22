Побив по голові кулаками і палицею: в Черкаській області чоловік жорстоко розправився зі своєю коханою

Побив по голові кулаками і палицею: в Черкаській області чоловік жорстоко розправився зі своєю коханою

За це він проведе у в'язниці вісім років.

У Черкаській області до восьми років в'язниці засудили чоловіка, який до смерті забив свою кохану.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, чоловік, який знаходився в стані алкогольного сп'яніння, через сварку до смерті забив свою співмешканку. Її він побив кулаками і дерев'яною палицею по голові і тілу.

“За публічного обвинувачення Золотоніської окружної прокуратури Чорнобаївський районний суд визнав винним жителя Черкащини у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої особи (ч. 2 ст. 121 КК України), та призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі”, — розповіли в пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області суд відправив на довічне ув'язнення чоловіка, який розстріляв з рушниці двох людей і поранив дитину.

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