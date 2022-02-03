Побив по голові: в Одеській області агресивний син відправив у кому рідного батька

За життя чоловіка борються медики.
В Ізмаїлі до поліції звернулися місцеві жителі та повідомили про злочин. З’ясувалося, що 64-річний син жорстоко побив рідного батька.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
Поліцію та лікарів викликала тітка зловмисника – він розповів їй, що батько лежить на підлозі непритомний. Опитавши родичів і сусідів та вивчивши місце злочину, правоохоронці встановили: це син побив чоловіка по голові під час чергової сімейної сварки.
Скривавлений совок, як ймовірне знаряддя злочину, відправили на експертизу. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Наразі потерпілий перебуває у комі в місцевій лікарні, медики борються за його життя.
Раніше стало відомо, що росіянин на очах у підлітка зарізав двох чоловіків.
А у Херсонській області жінка під час сварки відрізала співмешканцю голову та статевий орган.
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