Побив по голові: в Одеській області агресивний син відправив у кому рідного батька

Побив по голові: в Одеській області агресивний син відправив у кому рідного батька

За життя чоловіка борються медики.

В Ізмаїлі до поліції звернулися місцеві жителі та повідомили про злочин. З’ясувалося, що 64-річний син жорстоко побив рідного батька.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

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Поліцію та лікарів викликала тітка зловмисника – він розповів їй, що батько лежить на підлозі непритомний. Опитавши родичів і сусідів та вивчивши місце злочину, правоохоронці встановили: це син побив чоловіка по голові під час чергової сімейної сварки.

Скривавлений совок, як ймовірне знаряддя злочину, відправили на експертизу. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Наразі потерпілий перебуває у комі в місцевій лікарні, медики борються за його життя.

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А у Херсонській області жінка під час сварки відрізала співмешканцю голову та статевий орган.

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