Побив прикордонника під час незаконної втечі за кордон: закарпатцю винесли тюремний вирок, але звільнили

На вирок ще можуть подати апеляцію.

На Закарпатті затримали чоловіка, який побив прикордонника при спробі нелегального перетину кордону. Суд справу розглянув і призначив порушнику покарання у вигляді трьох років тюрми, однак затвердивши укладену угоду обвинувачуваного з прокурором, звільнив від відбування покарання в тюрмі, залишивши річний іспитовий термін.

Про це повідомляє Zaxid.net із посиланням на рішення Великоберезнянського районного суду.

Закарпатець ромського походження Микола Коньовшій - уродженець селища Великий Березний разом з товаришем наприкінці липня 2023 року спробували незаконно перетнути кордон поза пунктом пропуску. Прикордонники помітили чоловіків і почали переслідування, попередивши про застосування табельної зброї.

Прикордонник, який одним з перших наздогнав порушників, спробував затримати одного з них, заламавши йому руки. Однак чоловіки почали чинити спротив і побили прикордонника, завдавши ударів по голові та тілу. Микола Коньовшій був затриманий, а другий нападник втік.

Затриманого обвинуватили у насильстві щодо працівника правоохоронного органу. Микола Коньовшій уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Справу розглянув суд, який визнав обвинуваченого винним, однак затвердивши укладену з прокурором угоду, звільнив від відбування трирічного тюремного покарання. Тепер Коньовшій має річний іспитовий термін.

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