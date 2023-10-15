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Побив прикордонника під час незаконної втечі за кордон: закарпатцю винесли тюремний вирок, але звільнили

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Побив прикордонника під час незаконної втечі за кордон: закарпатцю винесли тюремний вирок, але звільнили

На Закарпатті затримали чоловіка, який побив прикордонника при спробі нелегального перетину кордону

На вирок ще можуть подати апеляцію.

На Закарпатті затримали чоловіка, який побив прикордонника при спробі нелегального перетину кордону. Суд справу розглянув і призначив порушнику покарання у вигляді трьох років тюрми, однак затвердивши укладену угоду обвинувачуваного з прокурором, звільнив від відбування покарання в тюрмі, залишивши річний іспитовий термін.

Про це повідомляє Zaxid.net із посиланням на рішення Великоберезнянського районного суду.

Закарпатець ромського походження Микола Коньовшій - уродженець селища Великий Березний разом з товаришем наприкінці липня 2023 року спробували незаконно перетнути кордон поза пунктом пропуску. Прикордонники помітили чоловіків і почали переслідування, попередивши про застосування табельної зброї.

Прикордонник, який одним з перших наздогнав порушників, спробував затримати одного з них, заламавши йому руки. Однак чоловіки почали чинити спротив і побили прикордонника, завдавши ударів по голові та тілу. Микола Коньовшій був затриманий, а другий нападник втік.

Затриманого обвинуватили у насильстві щодо працівника правоохоронного органу. Микола Коньовшій уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Справу розглянув суд, який визнав обвинуваченого винним, однак затвердивши укладену з прокурором угоду, звільнив від відбування трирічного тюремного покарання. Тепер Коньовшій має річний іспитовий термін.

Тим часом за порушення правил військового обліку в Україні загрожує накладання штрафу від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Адвокат пояснив, як діятиме система стягування штрафів.

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Дата публікації
Перегляди
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