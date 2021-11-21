Побив рекорд: у Одесі нового начальника райуправління поліції спіймали на хабарі у перший день після затвердження на посаду

Правоохоронець вимагав гроші за закриття кримінального провадження.
У Одесі у перший день після призначення на посаду на хабарі попався полковник поліції. Його затримали.
Про це повідомляє "Думська" з посиланням на джерело у прокуратурі.
Кайданки на полковника надягли у той же день, коли він був затверджений на посаді. До цього він майже місяць був тимчасовим виконувачем обов'язків.
Затримали правоохоронця на 23 км автодороги Одеса-Південний співробітники ДБР та СБУ.
За даними слідства,полковник вимагав та отримав 4 тисячі доларів США за закриття кримінального провадження, розпочатого за фактом підробки документів.
В його кабінеті прошли обшуки.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт щодо екссудді Дніпровського районного суду міста Києва Миколи Чауса, якого підозрюють в хабарництві.
Читайте також: