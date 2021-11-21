Побив рекорд: у Одесі нового начальника райуправління поліції спіймали на хабарі у перший день після затвердження на посаду

Побив рекорд: у Одесі нового начальника райуправління поліції спіймали на хабарі у перший день після затвердження на посаду

Правоохоронець вимагав гроші за закриття кримінального провадження.

У Одесі у перший день після призначення на посаду на хабарі попався полковник поліції. Його затримали.

Про це повідомляє "Думська" з посиланням на джерело у прокуратурі.

Кайданки на полковника надягли у той же день, коли він був затверджений на посаді. До цього він майже місяць був тимчасовим виконувачем обов'язків.

Затримали правоохоронця на 23 км автодороги Одеса-Південний співробітники ДБР та СБУ.

За даними слідства,полковник вимагав та отримав 4 тисячі доларів США за закриття кримінального провадження, розпочатого за фактом підробки документів.

В його кабінеті прошли обшуки.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт щодо екссудді Дніпровського районного суду міста Києва Миколи Чауса, якого підозрюють в хабарництві.

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