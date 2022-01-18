Побив руками та ногами: у Дніпрі за ґрати відправили чоловіка, який жорстоко вбив жінку

Під час судових засідань свою провину він визнав частково.
У Дніпрі на 11 років в'язниці засудили чоловіка, який до смерті забив жінку.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.
Як стало відомо, між 35-річним чоловіком, який вже неодноразово був судимий, і жінкою спалахнув конфлікт. Не впоравшись із емоціями, громадянин завдав потерпілій кілька ударів руками та ногами по тілу. Внаслідок чого постраждала померла.
Згодом копи встановили особу та затримали підозрюваного у вбивстві. Під час судових засідань свою провину він визнав частково.
“За публічного обвинувачення Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра 35-річного чоловіка визнано винним у вчиненні умисного вбивства. Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська призначив йому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі”, — розповіли в пресслужбі прокуратури області.
Нагадаємо, що на Закарпатті водійка заплатить понад 1 млн грн через смерть подруги.
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