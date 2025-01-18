Побив сокирою і хотів закопати живцем у полі: на Вінниччині сталося моторошне вбивство

У Вінницькій області під час конфлікту між чоловіками сталося вбивство. За вчинений злочин чоловікові загрожує до 12 років за ґратами.

Про це повідомили у поліції регіону.

"Під час конфлікту 28-річний зловмисник завдав потерпілому тяжкі тілесні ушкодження. Намагаючись приховати злочин, фігурант хотів закопати потерпілого у полі", - йдеться у повідомленні відомства.

Як розповів очільник Хмільницького районного відділу поліції Валерій Романюк, до поліції зателефонував співвласник ферми та повідомив, що один із його працівників побив іншого на території господарства.

Працівники поліції, які прибули на місце події, виявили 46-річного потерпілого у полі, неподалік від підсобних приміщень ферми. Його одразу доправили до лікарні. Під час надання медичної допомоги він помер.

Причетного до злочину 28-річного фігуранта поліцейські затримали на території цієї ж ферми. Він переховувався в одному із господарських приміщень.

Попередньо встановлено, що затриманий декілька разів вдарив потерпілого сокирою. Після того, як чоловік перестав подавати ознаки життя, зловмисник завантажив його на тачку та вивіз у поле. Там він мав намір закопати тіло.

Згодом потерпілий прийшов до свідомості і зловмисник кілька разів ударив його лопатою та втік. Наразі слідчими вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Львові студент по-звірячому розправився з жінкою.

А на Полтавщині чоловік зарізав співмешканку, жінка померла на очах у свого сина.

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