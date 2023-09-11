Побив солдата через зауваження: як покарали офіцера з Франківська, який накинувся на підлеглого

На суді офіцер провину визнав і розкаявся.
В Івано-Франківську покарали офіцера, який побив солдата-строковика через зауваження про нецензурну лексику. Його засудили до 1,5 року тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.
Про це повідомили у ДБР.
За даними правоохоронців, інцидент стався навесні 2023 року. У Мережі опублікували відео, як офіцер нецензурно висловлюється та б'є свого підлеглого. Після цього почалось розслідування інциденту.
У травні 2023 року справу направили до суду.
"Суд визнав офіцера винним у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану(ст. 426-1 ч. 5 КК України). Зважаючи на щире каяття обвинуваченого та те, що він притягується до відповідальності вперше, суд вирішив призначити йому 1,5 року тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у квітні 2023 року в Мережі опублікували відео, як військовий з кулаками накинувся на свого підлеглого, обзиваючи його нецензурною лайкою, з вимогою йти до штабу.
У прокуратурі повідомляли, що військовому не сподобалось те, що молодший за званням військовий зробив йому зауваження через нецензурну лексику.
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