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Побив та пограбував: на Закарпатті чоловік посеред ночі напав на касирку залізничного вокзалу (фото)

Побив та пограбував: на Закарпатті чоловік посеред ночі напав на касирку залізничного вокзалу (фото)

Нападнику загрожує до 6 років позбавлення волі. 

У м. Свалява Закарпатської області в ніч проти 28 жовтня 25-річний чоловік напав на касирку на залізничному вокзалі. Підозрюваного затримала поліція. 

Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області. 

За даними слідства, молодик о 00:50 на залізничному вокзалі міста напав на касирку. Чоловік розбив каменем вікно каси, напав на жінку та вкрав у неї золотий ланцюжок. 

© Головне управління Національної поліції в Закарпатській області
Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Потерпіла звернулась до поліції. Правоохоронці за кілька годин розшукали грабіжника. Ним виявися 25-річний раніше судимий чоловік. У поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує до 6 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Києві на вокзалі пасажир випив із незнайомцем у кав'ярні, а отямився без речей та грошей у лікарні

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