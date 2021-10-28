Побив та пограбував: на Закарпатті чоловік посеред ночі напав на касирку залізничного вокзалу (фото)

Нападнику загрожує до 6 років позбавлення волі.
У м. Свалява Закарпатської області в ніч проти 28 жовтня 25-річний чоловік напав на касирку на залізничному вокзалі. Підозрюваного затримала поліція.
Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області.
За даними слідства, молодик о 00:50 на залізничному вокзалі міста напав на касирку. Чоловік розбив каменем вікно каси, напав на жінку та вкрав у неї золотий ланцюжок.
Потерпіла звернулась до поліції. Правоохоронці за кілька годин розшукали грабіжника. Ним виявися 25-річний раніше судимий чоловік. У поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує до 6 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві на вокзалі пасажир випив із незнайомцем у кав'ярні, а отямився без речей та грошей у лікарні.
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