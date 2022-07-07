Побив та задушив подушкою: на Волині чоловік жорстоко вбив пенсіонера 

У селі на Волині 35-річний чоловік побив 63-річного знайомого, а тоді задушив його подушкою.

Зловмисник проник до помешкання літнього чоловіка, зламавши двері, і після цього вчинив злочин.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

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Напередодні працівники сектору кримінальної поліції знайшли тіло 63-річного мешканця села Кам'януха Камінь-Каширського району. Загиблий помер у власному помешканці. В нього на тілі виявили ознаки насильницької смерті.

"Правоохоронці почали з’ясовувати усі обставини події, встановлювати можливих свідків, а також особу зловмисника. Під час оперативно-розшукових заходів вдалось встановити, що до вбивства причетний раніше судимий 35-річний мешканець іншої області", – йдеться у повідомленні.

Як з'ясувало слідство, зловмисник зламав двері помешкання знайомого та проник до його будинку. Він почав наносити потерпілому удари кулаками в обличчя, від чого той знепритомнів. Після цього він поклав літнього чоловіка на ліжко та накрив його подушкою, від чого той задихнувся та помер. Зазначається, що злочин він вчинив "на тлі неприязних відносин".

Раніше стало відомо, що у Харкові жінка задушила дитячою пелюшкою чоловіка-тирана.

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