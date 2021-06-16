Побив залізною палицею: у Миколаєві чоловік жорстоко розправився з дружиною

Сімейна сварка закінчилася вбивством.
У Миколаєві чоловік убив свою дружину. ЇЇ знайшли мертвою у власній квартирі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції в Миколаївській області.
Напередодні у квартирі - по вулиці Передовій - виявили тіло 69-річної жінки з тілесними ушкодженнями.
Поліцейські з'ясували, що 75-річний чоловік постраждалої побив жінку залізною палицею під час сімейної сварки. Від отриманих численних травм жінка померла.
Чоловіка слідчі затримали. За цим фактом проводиться розслідування.
Санкція статті, як уточнили в поліції, передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Одесі хуліган сім разів вдарив ножем перехожого. Чоловік отримав травми, але зміг втекти від нападника.