Побив залізною палицею: у Миколаєві чоловік жорстоко розправився з дружиною

Сімейна сварка закінчилася вбивством.

У Миколаєві чоловік убив свою дружину. ЇЇ знайшли мертвою у власній квартирі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції в Миколаївській області.

Напередодні у квартирі - по вулиці Передовій - виявили тіло 69-річної жінки з тілесними ушкодженнями.

Поліцейські з'ясували, що 75-річний чоловік постраждалої побив жінку залізною палицею під час сімейної сварки. Від отриманих численних травм жінка померла.

Чоловіка слідчі затримали. За цим фактом проводиться розслідування.

Санкція статті, як уточнили в поліції, передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі хуліган сім разів вдарив ножем перехожого. Чоловік отримав травми, але зміг втекти від нападника.

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