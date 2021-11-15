Побив, змусив дивитись, як займається сексом, та зґвалтував: під Тернополем чоловік познущався зі співмешканки

Коли дівчина перебувала у лікарні, підозрюваний її залякував.

Під Тернополем чоловік жорстоко познущався із своєї співмешканки: він побив її, зґвалтував та змусив дивитись, як займається сексом з іншою дівчиною. За це тирана у листопаді 2021 року засудили до 7 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду.

Потерпіла на судовому засіданні розповіла, що вона із підозрюваним жила в будинку, який вони орендували. У лютому 2020 року чоловік запросив у гості своїх друзів, з якими вони випивали. Під час цього підозрюваний приревнував її до чоловіка, в якого вони орендували помешкання. Він жорстоко побив потерпілу, через що та знепритомніла.

Тоді за словами дівчини тиран мав інтимні стосунки із дружиною орендодавця. Коли потерпіла на це відреагувала, то співмешканець знову її жорстоко побив. Наступного ранку, коли дівчина прокинулась, то побачила у ванній кров. Потерпілій було зле, а тому вона лягла спати. Згодом її співмешканець повернувся додому у компанії чоловіка та дівчини. Вони разом вживали алкоголь. Далі підозрюваний зайшов до кімнати, в якій спала побита дівчина, та в неї на очах зайнявся сексом з іншою. Потерпіла намагалась вирватись, проте чоловік змушував її на це дивитись. Після цього чоловік зґвалтував потерпілу. Коли підозрюваний та його коханка заснули, дівчина зателефонувала батькам і вони забрали її з будинку та відвезли у лікарню.

Підозрюваний ж заявив, що він нібито побив потерпілу, оскільки приревнував її до орендодавця та частково спростував слова дівчини. Проте власник орендованого будинку розповів, що він був свідком знущань та підтвердив слова потерпілої.

У суді мати дівчини розповіла, що до неї зателефонувала подруга доньки та розповіла про знущання, згодом потерпіла попросила її забрати із будинку, де її побили та зґвалтували. Жінка зазначила, що чоловік залякував її доньку та вимагав, щоб та забрала заяву з поліції.

Суд визнав чоловіка винним у побитті та зґвалтуванні співмешканки та засудив до 7 років позбавлення волі.

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