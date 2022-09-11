Поблизу Балаклії артилеристи ЗС РФ "закобзонили" своїх же, думаючи, що це ЗСУ

Харківщину деокуповують не лише ЗСУ.

Знищувати росіян на цьому напрямку допомагають самі ж росіяни.

Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.

За його інформацією, артилерійські підрозділи ЗС РФ завдавали ударів по позиціях російського угруповання військ у Балаклії (Харківська область).

"Коли стало зрозуміло, що місто перейде під повний контроль України, артилеристи ЗС РФ почали завдавати ударів по своїх позиціях, сподіваючись накрити якнайбільше штурмових підрозділів ЗСУ. Проте цими ударами було знищено лише російських військовослужбовців, які перебували в круговій обороні", - проінформував журналіст.

Нагадаємо, у Сумській області лунали мінометні вибухи.

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