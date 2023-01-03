Поблизу Дніпра священник УПЦ МП з кулаками накинувся на місцевих (відео)

Священник зняв рясу, кинувши її на землю, і напав на двох громадян.

У селищі Слобожанське поблизу Дніпра священник УПЦ Московського патріархату з кулаками накинувся на чоловіків.

Відповідне відео опублікували у Мережі.

На відеозапису видно, як священник у рясі крокує до чоловіків, на ходу знімаючи облачення. "Святий отець" починає штовхати одного з них. Двоє інших громадян намагаються вгамувати "духовного" дебошира. Судячи з відео, священнослужитель мав ознаки сп'яніння.

За версією авторів відео, дорогою з магазину вони зайшли до церкви, де священник звернувся до них з дивною пропозицією.

"Дорогою з магазину зайшли до церкви, на території храму до нас підійшов батюшка і запропонував випити з ним наше пиво, ми відмовили. Він уже був під градусом. Після чого він нас послав на х*й, а потім ще вирішив потренуватися в кулачному бою, але ми не підтримали цю витівку", – йдеться в повідомленні.

Свою версію подій священнослужитель поки що не повідомляв пресі.

Священник ПЦУ Олександр Дедюхін зауважив, що на відео – керівник єпархіального відділу освіти Дніпропетровської єпархії УПЦ МП Сергій Резніков. За словами Дедюхіна, після публікації цього відео, з посади його зняли, а от у служінні не заборонили – всупереч канонам Церкви.

Як пише місцеве видання "Дніпровська панорама" з посиланням на слова місцевих жителів, цей священик регулярно трапляється їм на очі у нетверезому стані. Резнікова нібито неодноразово помічали п'яним у храмі, зокрема під час церковних служб.

Нагадаємо, що 31 грудня УПЦ МП провела останню службу у Верхній лаврі. Намісник Лаври митрополит Павло вдався до прокльонів і пригрозив, що "коли настане час", УПЦ МП запитає про відповідь.

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