Поблизу Гнутового точиться бій: керівник Донецької обласної ВЦА розповів про ситуацію у регіоні

Поблизу Гнутового точиться бій: керівник Донецької обласної ВЦА розповів про ситуацію у регіоні

Офіційна інформація щодо загальної ситуації по Волновасі і Маріуполю від військових поки що не надходила.

Керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко розповів про ситуацію у регіоні станом на ранок 27 лютого.

Коротко станом на ранок:

Торецьк, Мар'їнка, Красногорівка, Світлодарка - тихо, без великих обстрілів і втрат.

Поблизу Гнутового і зараз точиться бій. Неподалік - у Сартані - минулого вечора було неспокійно. Обстрілювали авіацією. По руйнуванням додалося 8 будинків. У місцевій школі повилітали вікна.

1 вбитий, 2 поранених.

Офіційна інформація щодо загальної ситуації по Волновасі і Маріуполю від військових поки що не надходила.