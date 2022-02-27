Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Поблизу Гнутового точиться бій: керівник Донецької обласної ВЦА розповів про ситуацію у регіоні

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Поблизу Гнутового точиться бій: керівник Донецької обласної ВЦА розповів про ситуацію у регіоні

Офіційна інформація щодо загальної ситуації по Волновасі і Маріуполю від військових поки що не надходила.

Керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко розповів про ситуацію у регіоні станом на ранок 27 лютого.

Коротко станом на ранок:

  • Торецьк, Мар'їнка, Красногорівка, Світлодарка - тихо, без великих обстрілів і втрат.
  • Поблизу Гнутового і зараз точиться бій. Неподалік - у Сартані - минулого вечора було неспокійно. Обстрілювали авіацією. По руйнуванням додалося 8 будинків. У місцевій школі повилітали вікна.
  • 1 вбитий, 2 поранених.
  • Офіційна інформація щодо загальної ситуації по Волновасі і Маріуполю від військових поки що не надходила.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

Яка оперативна ситуація уздовж лінії оборони України - Веніславський

Яка оперативна ситуація уздовж лінії оборони України - Веніславський
Наступна публікація