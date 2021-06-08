Поблизу Івано-Франківська стався потужний вибух на газопроводі: подробиці і фото з місця інциденту

У селі триває оповіщення населення.

Після вибуху на газопроводі "Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці", де сталася його розгерметизація, рятувальники евакуювала двох місцевих жителів.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Також читайте Вибух газопроводу під Лубнами: поліція і рятувальники ексклюзивно розповіли про ситуацію на місці інциденту

Люди, яких евакуювали, були на території дачного масиву. Наразі триває оповіщення населення. Жертв та постраждалих через вибух на газопроводі, на щастя, немає

Станом на зараз рятувальники оточили місце розгерметизації. Аварійна бригада РЕМ знеструмила село Клузів.

"Житлові будинки розташовані на відстані 1 км та завод ПРаТ "Івано-Франківськцемент" - на відстані 500 метрів. На місці події працюють аварійні бригади "Івано-Франківськгаз" та Богородчанського ЛВ УМГ, що обслуговує цей газопровід. Від ДСНС залучено 28 осіб та 9 од. техніки", - сказано в повідомленні.

Місцеві жителі в соцмережах пишуть, що вибухова хвиля була такої сили, що збила з ніг людей, які були поруч, і пошкодила вікно в автомобілі.

Як пише видання "Галка", люди повідомляють, що чули сильний вибух і бачили стовп диму.

Пошкоджену ділянку газопроводу повністю локалізовано.

Нагадаємо, вибух на газопроводі "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці" стався орієнтовно о 12:40 8 червня без подальшого загоряння. Вибух стався через розгерметизацію газопроводу.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання