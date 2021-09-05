Поблизу Одеси ДТП закінчилася стріляниною між водіями: один чоловік поранений

Поблизу Одеси ДТП закінчилася стріляниною між водіями: один чоловік поранений

Між водіями виник конфлікт. Власник BMW дістав травматичний пістолет і кілька разів вистрілив в опонента

В Одеській області на місці ДТП між двома водіями стався конфлікт, який переріс у стрілянину.

Про це повідомляє "Думська".

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Аварія за участю Nissan Primera і BMW X5 сталася в колишньому Великомихайлівському районі Одеської області. Повідомляється, що водій BMW перевищив швидкість, пішов на обгін і зіткнувся з Nissan.

Між водіями виник конфлікт. Власник BMW дістав травматичний пістолет і кілька разів вистрілив в опонента. Постраждалого з непроникаючих пораненням живота доставили в лікарню.

Нагадаємо, що під Одесою провчили водія, який відмовився везти учасника АТО.

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