Поблизу Одеси смертельно зіткнулися три автомобілі: є жертви та постраждалі (фото)

Попередньо відомо, що водій одного з авто не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.

Сьогодні на Одещині сталася масова аварія, під час якої зіткнулися аж три автомобілі. Внаслідок трагедії загинув пасажир однієї з автівок, ще шестеро людей доставили до лікарні з різними травмами.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Загиблому чоловікові був 61 рік. Інші шестеро постражадалих віком від 24-х до 65-ти років.

Аварія сталася неподалік від села Іванове близько 13:30.

Попередньо відомо, що водій "ВАЗ-2104" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем "Toyota". Кермувальник "ВАЗ-2106", який рухався позаду, не встиг загальмувати і також в’їхав в іномарку.

Національна поліція України в Одеській області

Як зазначається, правоохоронці продовжують працювати над встановленням всіх обставин трагедії.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Національна поліція України в Одеській області

Нагадаємо, сьогодні, 29 листопада на трасі Дніпро-Запоріжжя зіткнулися два легковики - ВАЗ 2108 і Skoda Oсtavia. У смертельній аварії загинули троє людей.

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