Поблизу окупованого Куп'янська школярка зірвала український прапор з будинку культури: їй загрожує в'язниця (фото)

У Харківській області 16-річну дівчину підозрюють в нарузі над українським прапором.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці червня в тимчасово окупованому російськими військами селі Петропавлівка Куп'янського району дівчина зняла синьо-жовтий стяг з будинку культури та жбурнула його на землю.

Про це повідомляє прокуратура.

Зазначається, що свої варварські дії дівчина знімала на відео.

"Підозрювана зняла з будівлі державний прапор та зухвало, цинічно скинула його на землю, "хизуючись" своїми діями у присутності інших під відеофіксацію. Своїми діями дівчина спаплюжила національний символ України", — йдеться у повідомленні.

Дівчині заочно повідомили про підозру за фактом публічної наруги над державним прапором. Їй загрожує штраф, арешт на термін до шести місяців або позбавлення волі на до трьох років.

Нагадаємо, у Маріуполі судитимуть підлітка за наругу над Державним Прапором.