Поблизу окупованого Куп'янська школярка зірвала український прапор з будинку культури: їй загрожує в'язниця (фото)

У Харківській області 16-річну дівчину підозрюють в нарузі над українським прапором.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці червня в тимчасово окупованому російськими військами селі Петропавлівка Куп'янського району дівчина зняла синьо-жовтий стяг з будинку культури та жбурнула його на землю.
Про це повідомляє прокуратура.
Зазначається, що свої варварські дії дівчина знімала на відео.
"Підозрювана зняла з будівлі державний прапор та зухвало, цинічно скинула його на землю, "хизуючись" своїми діями у присутності інших під відеофіксацію. Своїми діями дівчина спаплюжила національний символ України", — йдеться у повідомленні.
Дівчині заочно повідомили про підозру за фактом публічної наруги над державним прапором. Їй загрожує штраф, арешт на термін до шести місяців або позбавлення волі на до трьох років.
Нагадаємо, у Маріуполі судитимуть підлітка за наругу над Державним Прапором.
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