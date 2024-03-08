Поблизу українсько-румунського кордону затримали чергових ухилянтів: їхня кільксть вражає (відео)

Сьогодні, 8 березня, зелений Mercedes Sprinter мав намір перетнути кордон в Чернівецькій області. Всередині виявили 34 чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно виїхати з України, заплативши за послугу по 10 тисяч євро.

Про це пише журналіст Віталій Глагола.

Поблизу українсько-румунського кордону затримали 34 ухилянтів

Організатора "схеми", водія буса, також затримали. Як деталізував журналіст, затримання здійснювали чернівецькі сбушники разом із прикордонниками в межах кримінального провадження по статті 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Чоловікам загрожу від трьох до п'яти років за ґратами.

Раніше нардеп сказав, які обмеження для ухилянтів виключили із законопроєкту про мобілізацію.

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