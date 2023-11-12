Поблизу Вінниці сталася смертельна ДТП – рятувальники повідомили подробиці (фото)

П'ятеро людей, з яких троє дітей постраждали.

У Вінницькій області внаслідок ДТП п'ятеро людей, з яких троє дітей постраждали, а одна людина загинула.

Про це повідомили в ДСНС України.

"Сьогодні о 15:02 рятувальників повідомили про автопригоду, що сталася поблизу Вінниці, а саме на Немирівському шосе відбулось зіткнення двох автомобілів DAEWOO LANOS та KIA OPTIMA", – заявили в ДСНС.

У Вінницькій області внаслідок ДТП загинула людина Фото: ДСНС

Троє дітей віком 10, 8 і 4 років отримали травми різного ступеня важкості. Всіх було госпіталізовано, окрім водія KIA OPTIMA.

Що стало причиною автопригоди – наразі з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, в Києві водій напідпитку скоїв ДТП та пошкодив одразу 5 автомобілів. Потім кермувальники побилися.

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