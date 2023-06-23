Поблизу Яремчого сталася смертельна аварія: подробиці (фото)

Ввечері 22 червня у селищі Микуличин Івано-Франківської області сталася смертельна аварія. Водій іномарки не впорався з керуванням і злетів з дороги.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Івано-Франківської області.

ДТП сталося о 19:30. За інформацією правоохоронців, 27-річний киянин, водій Ауді А6, рухався з боку Микуличина в напрямку Яремчого. На заокругленій ділянці автошляху водій виїхав за межі дороги ліворуч, де наїхав на дорожнє огородження та придорожнє дерево.

Внаслідок аварії молодик отримав травми, які виявилися несумісні з життям. Він загинув на місці аварії. Пасажир іномарки 1992 р. н. опинився в лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

В ДТП біля Яремче сталася смертельна аварія. / Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Як повідомлялося, в Луцькому районі в селі Копачівка вантажівка протаранила пасажирський автобус Mercedes-Benz сполученням "Луцьк - Світязь", у якому перебувало 17 пасажирів. Внаслідок ДТП потерпіло шестеро пасажирів, зокрема одна дитина.

Читайте також: