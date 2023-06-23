Поблизу Яремчого сталася смертельна аварія: подробиці (фото)

Пасажир авто опинився в медзакладі.
Ввечері 22 червня у селищі Микуличин Івано-Франківської області сталася смертельна аварія. Водій іномарки не впорався з керуванням і злетів з дороги.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Івано-Франківської області.
ДТП сталося о 19:30. За інформацією правоохоронців, 27-річний киянин, водій Ауді А6, рухався з боку Микуличина в напрямку Яремчого. На заокругленій ділянці автошляху водій виїхав за межі дороги ліворуч, де наїхав на дорожнє огородження та придорожнє дерево.
Внаслідок аварії молодик отримав травми, які виявилися несумісні з життям. Він загинув на місці аварії. Пасажир іномарки 1992 р. н. опинився в лікарні.
Слідчі розпочали кримінальне провадження. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.
Як повідомлялося, в Луцькому районі в селі Копачівка вантажівка протаранила пасажирський автобус Mercedes-Benz сполученням "Луцьк - Світязь", у якому перебувало 17 пасажирів. Внаслідок ДТП потерпіло шестеро пасажирів, зокрема одна дитина.