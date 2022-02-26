Поблизу Житомира обстріляли військовий аеродром: влучило близько шести ракет

Минулося без потерпілих.
У суботу вранці, 26 лютого, російська армія обстріляла аеродром в Озерному, що біля Житомира.
Про це повідомив під час брифінгу голова облдержадміністрації Віталій Бунечко.
За оперативною інформацією, минулося без постраждалих.
"Штаб працює, ніч минула спокійно. На жаль, близько 08:00 відбувся обстріл аеродрому Озерне. Близько шести ракет влучили", – повідомив Бунечко.
До слова, це вже не перший обстріл аероброму в Озерному. Зокрема, під час попередньої атаки влучило у літак. Загинуло шість осію
Нагадаємо, ввечері 24 лютого російська армія атакувала військовий аеродром у Старокостянтинові. По аеродромі окупанти вдарили 5 ракетами.