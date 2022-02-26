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Поблизу Житомира обстріляли військовий аеродром: влучило близько шести ракет

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Минулося без потерпілих.

У суботу вранці, 26 лютого, російська армія обстріляла аеродром в Озерному, що біля Житомира. 

Про це повідомив під час брифінгу голова облдержадміністрації Віталій Бунечко.

За оперативною інформацією, минулося без постраждалих.

"Штаб працює, ніч минула спокійно. На жаль, близько 08:00 відбувся обстріл аеродрому Озерне. Близько шести ракет влучили", – повідомив Бунечко.

До слова, це вже не перший обстріл аероброму в Озерному. Зокрема, під час попередньої атаки влучило у літак. Загинуло шість осію

Нагадаємо, ввечері 24 лютого російська армія атакувала військовий аеродром у Старокостянтинові. По аеродромі окупанти вдарили 5 ракетами.

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