Поблизу "Вернадського" вилупилося перше пінгвіненя: кадри замилували Мережу

Пінгвіня

Поблизу станції «Вернадського» вихідними народилося перше пінгвінятко. Це досить раннє вилуплення первістка субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Символічне народження

Як підкреслили науковці, пташеня з’явилося на світ у дуже символічний час — напередодні Дня Антарктиди.

Дослідники констатують, що цього року пінгвіни відносно рано почали у великих кількостях приходити на острів й облаштовувати гнізда.

«Перші спарювання ми помітили ще в середині вересня, і вже тоді це не було рідкісне явище. Тобто то не якась пара вибилася з "графіку", а була нормальна поведінка популяції», — зазначила біологиня 30-ї УАЕ Зоя Швидка.

Фахівчиня стала свідком народження пінгвіна там, де було відкладено перші яйця: на скелі біля геокосмічної лабораторії. Вона згодом розуміла, що поповнення має бути ось-ось.

«І справді, в гнізді було пташеня. Зараз їх там уже двоє», — розказала науковиця.

Відомо, що спершу малюки вкриті сірим пушком, який із часом густішає та змінює колір. А десь за місяць після народження вони починають линяти й змінювати пух на пір’я.

«Цей місяць за дітьми повністю доглядають батьки — годують, зігрівають, захищають від хижих птахів. Цікаво, що мама і тато роблять це почергово: поки хтось живиться в океані, інший залишається на гнізді. Потім вони міняються», — йдеться у повідомленні.

Раніше сотні пінгвінів повернулися на Галіндез. Оприлюднили відео, на якому вони стрімко мчать водою і вистрибують на берег.

«Загалом пінгвіни можуть вистрибнути на високий берег — до 3 метрів. Однак для цього їм попередньо треба розігнатися у воді, потім змінити кут руху та "вилетіти" в повітря. Хоча за можливості вони все ж обирають пологий берег і користуються одними й тими самими маршрутами», — йдеться в повідомленні.

На острові Галіндез, як відомо, щороку гніздуються тисячі субантарктичних пінгвінів.