Побої замість розмови: у Первомайську дівчина опинилася у лікарні після зустрічі з колишнім 

Зловмиснику світить термін.
У місті Первомайськ 18-річна дівчина звернулася до поліції і заявила, що її під час сварки побив колишній хлопець.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Правоохоронці з’ясували, що 24-річний молодик напідпитку прийшов додому до дівчини, з якою перебував у відносинах, покликав на вулицю для з'ясування стосунків, а тоді побив.
Наразі потерпіла перебуває в лікарні. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією - ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до двох років.
Із фігурантом наразі проводяться слідчі дії.
Нагадаємо, що у Дніпропетровській області мати забила кулаками трирічного сина. Хлопчик страждав добу, і лише наступного дня жінка зі співмешканцем таки повезли його до лікарні. Але дорогою дитина померла.
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