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"Побратими оберігали її як сестру": на війні загинула єдина жінка-військова з батальйону Шейха Мансура
На війні проти російських окупантів загинула одеситка Раяна — операторка БпЛА Чеченського добровольчого батальйону імені Шейха Мансура.
На війні за незалежність України загинула захисниця, операторка безпілотників Чеченського добровольчого батальйону імені Шейха Мансура — одеситка Раяна. Вона була єдиною жінкою у складі підрозділу, виконувала бойові завдання на найгарячіших напрямках і до останнього боролася за вільне майбутнє для свого сина.
Про загибель військової повідомили громадська організація «Ліга мусульманок України» та голова Всеукраїнської асоціації громадських організацій «Альраїд» Сейран Аріфов.
Від тренерки з тайського боксу до операторки БпЛА: як одеситка Раяна стала на захист України
У цивільному житті Раяна присвячувала себе спорту та вихованню сина. Як раніше повідомляв телеканал «Ми — Україна», вона працювала тренеркою з тайського боксу та навчала як дітей, так і дорослих.
Однак 2024 року одеситка вирішила змінити спортивний зал на передову. Вона пройшла курси з керування безпілотниками, щоб долучитися до Сил оборони. Згодом Раяна стала першою та єдиною жінкою в Чеченському добровольчому батальйоні імені Шейха Мансура.
На фронті захисниця виконувала складні бойові завдання: вистежувала та знищувала російську бронетехніку на Донецькому напрямку. Крім роботи з дронами, вона також очолювала продовольчий штаб батальйону. Сама військова зізнавалася журналістам, що на передовій почувається спокійніше, ніж у тилу, адже там бачить конкретну мету.
«Я знаю, що ворог тут, і можу щось зробити. Там (у тилу — ред.) — ні, а тут допомагаю всім, чим можу. Хочу, щоб моя дитина не знала війни і росла у вільній Україні. Я прийшла з наміром воювати і захищати свою країну. Побратими приймають мене як сестру, яку оберігають», — ділилася Раяна за життя.
Загибель Раяни: якою її запам'ятали побратими та друзі
Раяна сповідувала іслам і в мирному житті відвідувала мечеть у Києві. Уже на фронті, попри постійні обстріли, вона опікувалася мечеттю в Костянтинівці на Донеччині. Також захисниця любила готувати для побратимів і волонтерів шурпу.
Теплими та щемливими спогадами про загиблу подругу поділилася Ольга Коновал — керівниця фонду імені Героя України Сергія Коновала. Вона пригадала, як мініатюрна Раяна носила величезне спорядження та по-дитячому раділа жіночій військовій формі маленького розміру.
«Носила за плечима величезний баул, більший за неї саму, і завжди була готова дати відсіч будь-кому. Дивувалася, коли я розповіла їй, що існує жіноча військова форма маленьких розмірів, а потім із радістю показувала мені обновки, які отримала. Як ми тоді раділи! Окупувала мою кімнату в Дружківці і казала мені, що це тільки тоді, коли мене немає, але я їй не вірила. А потім нагадувала мені відключати воду, бо той котел вічно тік», — написала Ольга Коновал.
Вона додала, що, попри різні віросповідання — християнство та іслам, — їхні розмови завжди були сповнені взаємної поваги та щирого бажання краще зрозуміти одна одну.
«Вона так і не навчила мене основ ножового бою, але я завжди її підколювала за це, бо пригоди ця жінка вміла шукати. А поки я просто хочу, щоб ви знали: Україна втратила фантастичну жінку-воїна. Ми всі її втратили. Кожен», — підсумувала волонтерка.
Слова скорботи та шани з приводу загибелі Раяни також висловив український захисник Мурад Насіров.
«Її віра, мужність і самопожертва назавжди залишаться в нашій пам'яті. Вона довела, що любов до Бога, честь, гідність і любов до Батьківщини не мають національності. Нам боляче втрачати своїх. Особливо тих, хто віддав найдорожче — власне життя, щоб інші могли жити», — зазначив воїн.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв про загибель українського блогера та військовослужбовця Кирила Солошенка, відомого під псевдонімом Кірюша Акуратний. 35-річний захисник загинув 15 жовтня під час виконання бойового завдання. За словами його друга, Кирило прикрив собою побратима від прямого удару російського FPV-дрона, врятувавши йому життя.