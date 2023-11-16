«Побудова комунікації з військовими починається з поваги». Young Business Club започаткував серію семінарів з адаптації цивільних

Сьогодні у лавах ЗСУ служить близько мільйона українців та українок. Вони пережили важкий досвід, який змінює світогляд, накладає психологічні та фізіологічні наслідки.

Young Business Club завжди намагається говорити про важливе на широку аудиторію. Тому компанія започаткувала програму «Адаптація цивільних» як свій внесок у вирішення нагальної проблеми, що постала перед українцями - як правильно будувати комунікацію у нових реаліях. Днями відбувся перший семінар для команди і учасників клубу, організатори виклали його у відкритий доступ.

Нещодавній випадок з патронатною службою «Янголи Азову» продемонстрував, що криза - це вікно можливостей для тих, хто готовий активно працювати над помилками. Менеджмент YBC наразі розробляє програму юридичної підтримки військових у вирішенні бюрократичних та правових проблем. Ключовою ж метою є трансформація поведінки цивільних у комунікаціях із бійцями. Адже, як зазначив Президент клубу Андрій Остапчук, виявилось, що не всі за замовчуванням розуміють, як коректно себе поводити у новій реальності:

«Ми маємо вирішити цю проблему на своєму локальному рівні. І своїм прикладом показати не лише те, як себе категорично не можна вести, а як краще поводитись в таких ситуаціях, ми робимо свій внесок у сталий розвиток суспільства».

Спікерка семінару, практикуюча психологиня та експертка з психологічної реабілітації військових, Олеся Борисова, розповіла про зміни, які відбуваються у людини на фронті, складності її адаптації до «мирного» життя та чорні маркери у комунікації, які спричиняють дискомфорт чи біль для військових:

«Стан поваги та вдячності дуже правильний, але щоб прийти до нього, треба провести чималу внутрішню роботу. Психологічна стійкість та зрілість виявляється в тому, щоб дивитись на правду і витримувати її, бути готовими до зустрічі з такими людьми, до всіх їх реакцій».

Між цивільними та військовими формується ціннісний розрив. Якщо в тилу люди продовжують турбуватись про буденні речі, кар’єру, саморозвиток, дозвілля, то для бійців головне – зберегти життя, своє та побратимів. Бойовий досвід завдає значних змін навіть на біологічному рівні. Тому військові відчувають перевантаження на органи чуттів, коли перебувають у людних місцях. Для спілкування з ними краще обирати тихі локації, де видно вікна, виходи і ніхто не сидить за спиною бійця - так йому буде спокійніше. Окрему увагу треба приділяти своїм словам.

«Люди відновляться. Але їм необхідний час та екологічне середовище. Вони під нас не підлаштуються – у них просто не вистачає на це ресурсу», — говорить психологиня.

Вже 17 листопада YBC планує провести наступний семінар. Його темою стане «Емпатія та активне слухання при спілкуванні з військовими. Як регулювати власний емоційний стан». До кінця місяця в Клубі проведуть три заходи в рамках програми «Адаптація цивільних».