Побутова техніка з "сюрпризом": у Києві затримали наркоторговця

У Києві затримали іноземця з кокаїном на 35 мільйонів гривень / © Національна поліція України

Реклама

Поліцейські Києва затримали 37-річного іноземця, який організував збут наркотиків у столиці. Під час обшуку в орендованому мікроавтобусі правоохоронці вилучили близько чотирьох кілограмів кокаїну, замаскованого у коробках з-під побутових товарів.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За інформацією поліції, за ринковими цінами вартість вилученого товару становить приблизно 35 мільйонів гривень. Операцію з викриття провели слідчі Шевченківського управління поліції разом із бійцями спецпідрозділу ППОП №1.

Реклама

У Києві затримали іноземця з кокаїном на 35 мільйонів гривень / © Національна поліція України

Як повідомив очільник місцевої поліції Ігор Падюк, фігуранта зупинили на одній із вулиць міста безпосередньо під час перевезення чергової партії наркотиків для подальшого продажу. Окрім «товару», правоохоронці вилучили транспортний засіб та мобільний телефон зловмисника.

У Києві затримали іноземця з кокаїном на 35 мільйонів гривень / © Національна поліція України

Повідомляється, наразі фігуранту повідомили про підозру у незаконному збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах. За рішенням суду він перебуває під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають, аби встановити спільників затриманого та повну мережу постачання наркотиків.

У Києві затримали іноземця з кокаїном на 35 мільйонів гривень. / © Національна поліція України

Нагадаємо, у Фастові Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, катував дітей своєї співмешканки. Від дій зловмисника постраждали дворічний хлопчик та трирічна дівчинка.

Раніше ми писали, що в Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що не мають інформації про діяльність нелегального навчального закладу на території київської «Голосіївської пустині».