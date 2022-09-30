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Побув на посаді місяць: ЗСУ в Херсоні "закобзонили" очільника окупаційної адміністрації з питань безпеки

Побув на посаді місяць: ЗСУ в Херсоні "закобзонили" очільника окупаційної адміністрації з питань безпеки

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Побув на посаді місяць: ЗСУ в Херсоні "закобзонили" очільника окупаційної адміністрації з питань безпеки

В Херсоні ліквідували заступника окупаційної адміністрація Катериничева.

В Херсоні продовжують ліквідовувати представників окупаційної влади. Під час обстрілу Херсона ЗСУ "закобзонили" першого заступника голови військово-цивільної адміністрації області.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

"Перший заступник голови ВДА Херсонської області з безпеки Олексій Катериничев загинув через нічний удар ЗСУ по Херсону, повідомив член ВП Малькевич", - йдеться в повідомленні.

Окупант встиг попрацювати на новій посаді трохи більше місяця.

Нагадаємо, що четвер, 29 вересня, президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання Запорізької та Херсонської області незалежними територіями.

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