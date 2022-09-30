Побув на посаді місяць: ЗСУ в Херсоні "закобзонили" очільника окупаційної адміністрації з питань безпеки

В Херсоні ліквідували заступника окупаційної адміністрація Катериничева.
В Херсоні продовжують ліквідовувати представників окупаційної влади. Під час обстрілу Херсона ЗСУ "закобзонили" першого заступника голови військово-цивільної адміністрації області.
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
"Перший заступник голови ВДА Херсонської області з безпеки Олексій Катериничев загинув через нічний удар ЗСУ по Херсону, повідомив член ВП Малькевич", - йдеться в повідомленні.
Окупант встиг попрацювати на новій посаді трохи більше місяця.
Нагадаємо, що четвер, 29 вересня, президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання Запорізької та Херсонської області незалежними територіями.
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