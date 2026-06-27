Побила 5-річного сина руків’ям від сокири: на Одещині матір підозрюють в катуванні дитини

Затримана жінка / © Поліція Одеської області

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На Одещині правоохоронці затримали 36-річну жінку, яку підозрюють у катуванні власної 5-річної дитини. Слідчі вже повідомили їй про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За інкримінованою статтею жінці загрожує до шести років позбавлення волі.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними поліції, інцидент стався ввечері 25 червня в приватному будинку в одному із сіл Білгород-Дністровського району. Попередньо слідчі встановили, що хлопчик повернувся додому в сльозах після падіння. За версією правоохоронців, мати, яка була напідпитку, не змогла його заспокоїти та вирішила покарати малечу.

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«За те, що син не замовкав, вона побила його руками та дерев’яним руків’ям від сокири», — зазначають в поліції.

На крики хлопчика відреагували сусіди, які викликали поліцію. На місце також прибули медики. Дитину доправили до лікарні, де лікарі виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, численні гематоми та садна. Наразі хлопчик перебуває під наглядом медиків, загрози його життю немає.

У поліції також повідомили, що родина перебувала під соціальним супроводом Центру соціальних служб і була на обліку Служби у справах дітей як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. Крім постраждалого хлопчика, у сім’ї виховуються ще троє малолітніх синів. Нині вони перебувають із батьком.

Слідчі затримали жінку у процесуальному порядку та повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України — катування, тобто будь-якому умисному діянні, спрямованому на заподіяння особі сильного фізичного болю та морального страждання, вчиненому з метою покарати її за дії, вчинені нею. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

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Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом можливого неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами Служби у справах дітей. Розслідування здійснюється за ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Білгород-Дністровська окружна прокуратура.

Нагадаємо, раніше в Дарницькому районі Києва соцмережі обурило відео, де літня жінка нібито б’є маленьку дівчинку трусами за те, що вона далеко відійшла. Ювенальна превенція розпочала перевірку інциденту.

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