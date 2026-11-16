Булінг Фото ілюстративне / © Pexels

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У Вінницькому ліцеї №34 двоє однолітків завдали тілесних ушкоджень 10-річному учневі. За словами батька хлопчика Володимира Сторчака, дитину побили в туалеті, а потім повалили на підлогу в коридорі та стрибнули на неї. Лікарі діагностували в школяра переломи трьох хребців, закриту черепно-мозкову травму та струс мозку.

Про це повідомив батько хлопчика Володимир Сторчак у Facebook, а також прокоментували у поліції Вінницької області 12 листопада.

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За словами Володимира Сторчака, 9 листопада він відвіз сина до ліцею, а приблизно за годину йому зателефонувала класна керівниця та повідомила, що Тимура побили. Коли батьки приїхали до навчального закладу, хлопчик перебував у медпункті.

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«Тимур лежав на спині, білий як крейда. Не міг поворухнутися. Казав, що в нього все болить. Я стояв біля нього і боявся навіть торкнутися, бо не розумів, що саме в нього травмовано», — написав батько.

Він стверджує, що на момент приїзду батьків швидку допомогу ще не викликали. Її викликали самі батьки, вони ж звернулися до поліції.

У лікарні Тимура госпіталізували. За словами батька, попередньо медики діагностували в дитини політравму, перелом трьох хребців, закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та забої ніг.

Що розповів хлопчик про побиття

За словами Володимира Сторчака, у школі батькам повідомили, що Тимур нібито просто йшов і впав. Однак сам хлопчик розповів іншу версію подій.

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«Він зайшов до туалету, і хлопці почали лізти до нього в кабінку. Там його побили. Коли він вийшов, його наздогнали в коридорі, повалили на підлогу й стрибнули на нього», — переказав батько слова сина.

Після цього, як стверджує Сторчак, хлопчик із травмованим хребтом самостійно спускався з другого поверху до медпункту. За словами Тимура, медсестри спочатку не було в кабінеті. Коли вона прийшла, то сказала йому лежати та приклала холодне до спини.

Батько також розповів, що того ж дня, коли його дружина перебувала із сином у лікарні, до неї підійшла невідома людина та почала погрожувати. Жінка сказала, що викличе поліцію, після чого ця людина пішла. Хто саме це був, родина, за словами Сторчака, досі не знає.

Батьки чекають пояснень від ліцею

Володимир Сторчак стверджує, що 10 та 11 листопада родина не отримала від навчального закладу пояснень щодо того, які заходи вжили після інциденту. За його словами, з батьками спілкувалася поліція, а коли вони самостійно звернулися до Департаменту освіти Вінницької міської ради, там повідомили, що про випадок не знали.

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11 листопада о 16:00 у ліцеї відбулося засідання комісії. Батьки прийшли, щоб дізнатися, що встановив навчальний заклад і як планує допомогти дитині. Однак, за словами Сторчака, після розмови в них залишилося відчуття, що вони змушені виправдовуватися за свої запитання.

Батько також повідомив, що попросив надати запис засідання, але йому відмовили. Рішення комісії родина, за його словами, досі не отримала.

«Тимур досі у стаціонарі. Йому боляче, йому важко говорити про те, що сталося, і він поки не може ходити до школи», — написав Сторчак.

Найбільше батька турбує не лише фізичне відновлення сина, а й його психологічний стан. Він ставить під сумнів, чи зможе хлопчик почуватися в безпеці після повернення до того самого навчального закладу.

«Він пішов до школи, як ходив щодня. Там він мав почуватися в безпеці. А тепер я думаю, як йому буде знову зайти в той самий коридор, піти до туалету, звернутися по допомогу до дорослого. Як мені сказати йому, що в школі він у безпеці, якщо я досі не знаю, що школа зробила, щоб таке не повторилося?» — зазначив батько.

Він також заявив про психологічний тиск на родину та спроби домогтися від них певного «вирішення» ситуації. Хто саме, за його словами, намагається тиснути на сім’ю, він не уточнив.

Батьки подали заяву до поліції, звернулися до Департаменту освіти та працюють з адвокатом. Вони очікують письмових відповідей від ліцею та департаменту, зокрема щодо висновків шкільної комісії, обставин надання допомоги дитині та заходів, які мають забезпечити безпечне повернення Тимура до навчання.

Що повідомили правоохоронці

За інформацією поліцейських, про подію стало відомо 10 листопада, коли до відділку звернувся батько постраждалої дитини.

«Чоловік повідомив, що напередодні, 9 листопада, у приміщенні ліцею двоє однолітків його сина завдали хлопчику тілесних ушкоджень», — розповіли там.

У поліції зазначили, що всіх учасників події вже встановили.

За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України — умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості.

Наразі тривають слідчі дії. Поліцейські встановлюють усі обставини травмування школяра.

Нагадаємо, фахівчиня пояснила, чому іноді дитина не хоче йти на навчання. Вона розповіла, якщо страх і тривога регулярно заважають зайти до школи чи залишитися на уроках, варто звернути увагу на те, що відбувається насправді.

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