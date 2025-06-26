Побиття "азовця" Кориневича: Нацгвардія відреагувала на скандал

Андрій Кориневич

Нацгвардія України прокоментувала побиття офіцера 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Андрія Кориневича, яке сталося в Івано-Франківську 13 червня.

Про це йдеться у заяві пресслужби НГУ.

Нацгвардія засудила «будь-які протиправні дії, зокрема щодо військовослужбовців, незалежно від їхнього місця служби, звань чи приналежності до підрозділів».

Інцидент з Кориневичем в НГУ назвали «неприйнятним». У Нацгвардії висловили сподівання, що правоохоронці проведуть «об’єктивне, неупереджене та всебічне розслідування цього інциденту, а винні в разі доведення їхньої причетності понесуть передбачену законом відповідальність».

Водночас у Нацгвардії оминули той факт, що до побиття їхнього бійця можуть бути причетні військові з Третьої штурмової бригади. Також в НГУ вирішили не коментувати, чи дійсно є конфлікт між бригадою Нацгвардії «Азов» і Третьою штурмовою.

НГУ лише обтічно зауважила, що «збереження правопорядку та взаємної поваги між військовослужбовцями різних підрозділів є фундаментом згуртованості сектору безпеки й оборони України».

«Головне: треба завжди памʼятати, що у нас спільний ворог — це РФ, і ми маємо бути в єдності в боротьбі проти нього. Національна гвардія України продовжить співпрацювати з правоохоронними органами, щоб усі обставини події були встановлені, а правова оцінка діям причетних осіб надана відповідно до чинного законодавства України», — підсумували у пресслужбі.

