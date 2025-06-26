ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
6696
Час на прочитання
2 хв

Побиття "азовця" Кориневича: Нацгвардія відреагувала на скандал

Нацгвардія відреагувала на побиття Кориневича, але вирішила не наголошувати на ймовірній причетності до нападу бійців Третьої штурмової.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Андрій Кориневич

Андрій Кориневич

Нацгвардія України прокоментувала побиття офіцера 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Андрія Кориневича, яке сталося в Івано-Франківську 13 червня.

Про це йдеться у заяві пресслужби НГУ.

Нацгвардія засудила «будь-які протиправні дії, зокрема щодо військовослужбовців, незалежно від їхнього місця служби, звань чи приналежності до підрозділів».

Інцидент з Кориневичем в НГУ назвали «неприйнятним». У Нацгвардії висловили сподівання, що правоохоронці проведуть «об’єктивне, неупереджене та всебічне розслідування цього інциденту, а винні в разі доведення їхньої причетності понесуть передбачену законом відповідальність».

Водночас у Нацгвардії оминули той факт, що до побиття їхнього бійця можуть бути причетні військові з Третьої штурмової бригади. Також в НГУ вирішили не коментувати, чи дійсно є конфлікт між бригадою Нацгвардії «Азов» і Третьою штурмовою.

НГУ лише обтічно зауважила, що «збереження правопорядку та взаємної поваги між військовослужбовцями різних підрозділів є фундаментом згуртованості сектору безпеки й оборони України».

«Головне: треба завжди памʼятати, що у нас спільний ворог — це РФ, і ми маємо бути в єдності в боротьбі проти нього. Національна гвардія України продовжить співпрацювати з правоохоронними органами, щоб усі обставини події були встановлені, а правова оцінка діям причетних осіб надана відповідно до чинного законодавства України», — підсумували у пресслужбі.

Раніше ТСН.ua писав, що відомо про побиття військового Андрія Кориневича і чому два топпідрозділи Сил оборони — бригада НГУ «Азов» і Третя штурмова бригада ЗСУ — «посварилися».

Нагадаємо, що в Києві біля станції метро «Гідропарк» підлітки жорстоко побили чоловіка у військовій формі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie