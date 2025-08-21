- Дата публікації
"Побиття" чоловіка патрульними в Одесі: поліція прокоментувала інцидент
Патрульні запевняють, що «побиття» чоловіка в Одесі насправді не було. Він дістав травму, тікаючи від поліцейських, які встановили, що той перебував у розшуку. Як наслідок — впав і зламав ключицю.
Поліція прокоментувала інформацію про буцімто побиття чоловіка патрульними в Одесі. Правоохоронці стверджують, що це неправдиві дані.
Про це повідомила патрульна поліція Одеської області.
Деталі інциденту
У поліції повідомили, що 31 липня патрульні виїхали на виклик про ДТП. Виявилося, що один із учасників перебував у розшуку ТЦК і, намагаючись втекти з місця події, впав.
«Чоловіка затримали із застосуванням кайданків», — зазначили у поліції.
Коли чоловік поскаржився, що йому зле, на місце події викликали швидку. У лікарні йому встановили діагноз — перелом ключиці. Травму він дістав під час падіння.
«Закликаємо не поширювати неперевірену інформацію та довіряти перевіреним джерелам», — зазначили у поліції.
Раніше у Черкаській області працівники ТЦК та СП побили та силою мобілізували 65-річного пенсіонера Михайла Л.
Повернувшись додому, він звернувся по допомогу до медиків. У нього виявили черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану голови, забій грудної клітки, травму шийного відділу хребта, підвищений артеріальний тиск.
Правоохоронці відмовилися починати кримінальне провадження. Суд нарешті поставив крапку у цій історії. Деталі — читайте у матеріалі ТСН.ua.