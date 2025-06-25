Напад на Кориневича: чому "Азов" і Третя штурмова побили "горщики"

Боєць "Азову" Андрій Кориневич

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Днями в Україні розгорівся скандал через побиття в Івано-Франківську військового бригади НГУ «Азов» Андрія Кориневича. Справа набула ще більшого розголосу, коли Кориневич заявив, що на нього нібито напали військові Третьої окремої штурмової бригади.

Усі деталі скандалу з’ясовував ТСН.ua.

Що відомо про побиття військового Андрія Кориневича

Увечері 13 червня 2025 року в Івано-Франківську двоє невідомих напали на військовослужбовця бригади Нацгвардії «Азов» Андрія Кориневича та втекли. Бійця доставили до лікарні.

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«Любі друзі, почну словами класика, зі мною все гаразд, отримав трохи по тілу, ногах, руках та голові. Живий, нічого не зламали, з головою все гаразд. Нападників було двоє, швидко підбігли, побили, але прохожі не дали їм зробити все до кінця. Нападників уже шукають», — розповідав спочатку сам Кориневич.

Він зазначав, що не знає мотивів нападників.

Гучна заява Кориневича

Проте через понад тиждень, 23 червня, Андрій Кориневич записав відеозвернення, в якому заявив, що його нападники — бійці Третьої штурмової бригади.

Як зізнається боєць, у перші секунди він подумав, що це звичайні грабіжники. Але вони не викрали ні особисті речі, ні авто.

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«Згодом, поліція встановила особи всіх нападників. Моєму здивуванню не було меж, коли виявилось, що люди, які здійснили напад на мене — військовослужбовці 3-ої окремої штурмової бригади, які тісно пов’язані з командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким», — зазначив він.

Кориневич заявив, що одного з нападників звати Семен Клок із позивним «Малиш». За словами «азовця», «Малиш» раніше нібито притягався до відповідальності за крадіжку, а також був фігурантом у справі щодо хуліганства та нанесення тілесних ушкоджень. Уже під час повномасштабного вторгнення правоохоронці двічі фіксували, як «Малиш» їздив у нетверезому стані без прав. Окрім цього, за словами Кориневича, у жовтні 2024 року Клок ледь не застрелив з табельної зброї офіцера Нацгвардії України.

«Той (офіцер Нацгвардії» — ред.) просто проходив повз бар, поблизу якого Клок розмовляв з кимось зі своїх знайомих. Семен сказав офіцерові НГУ не ходити тут, бо вони розмовляють, на що отримав цілком логічну відповідь «що буду ходити, де хочу». Кілька секунд і Клок стріляє людині в живіт. Офіцер НГУ вижив. А справу зам’яли», — стверджує Кориневич.

Другого нападника Кориневич заявив, що знає особисто. Це Василь Бондаренко з позивним «Віся». Колись вони служили разом в «Азові»

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За ствердженням Кориневича, Бондаренко нібито був судимий за збройний напад на інкасаторів, а також перебував у міжнародному розшуку по підозрі в умисному вбивстві.

Під час нападу, як пише Кориневич, в машині перебував ще один чоловік на ім’я Максим Білогуб, який також служить у 3-й ОШБр. Судимості він не має.

Четвертим нападником, як заявляє «азовець», виявився Сергій Циганчук зі позивним «Сова», раніше не судимий. За словами Кориневича, Циганчук — його колишній побратим, з яким він не спілкувався з 2017 року.

Також Андрій Кориневич висловив гучні звинувачення на адресу командувача 3 армійського корпусу Андрія Білецького.

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«Чому напали саме на мене? Я не знаю. Можливо тому, що служу в „Азові“ із часів командування Білецького. Чи тому, що я на момент нападу перебував в Івано-Франківську, де організувати таке, напевно, легше, ніж у Києві. Але я добре знаю Андрія Білецького. І розумію, що без його згоди або навіть прямої вказівки такі речі не відбуваються», — пише Кориневич.

Військовий здивував заявою, що нібито за Білецьким «давно тягнеться вкрай сумнівний репутаційний шлейф: різноманітний кримінал, кришування, рекет, та, подейкують, навіть вбивства».

Скриншот-уривок з поста Кориневича

Зазначимо, що офіційного підтвеордження цієї інформації немає.

Коментар «Азову»

На інцидент відреагували в самій бригаді «Азов». Там зазначили, що засуджують подібні дії та вимагають якнайшвидшого притягнення нападників до відповідальності.

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«Напади на українських військовослужбовців, якими б мотивами не керувались зловмисники, є неприпустимими та мають отримати рішучу та однозначну реакцію від правоохоронних органів та українського суспільства», — йдеться в офіційній заяві бригади.

В «Азові» також стверджували, що нападники є військовослужбовцями 3-ої окремої штурмової бригади. У пресслужбі стверджують, що один із нападників у жовтні 2024 року «з табельної зброї вистрілив посеред вулиці у живіт офіцеру НГУ, але не отримав жодного покарання».

Військовий бригади «Азов», командир захисту «Азовсталі» Святослав Калина Паламар (Калина) також прокоментував розповідь Кориневича: «Підлість і злочин. Всі причетні до побиття, а можливо спробі вбивства військовослужбовця, повинні понести відповідь. Ті хто бив, та ті хто давав таку команду».

Що кажуть у Третій штурмовій

Офіційно медіа ресурси Третьої штурмової бригади скандал не коментували.

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Скандал прокоментував заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук. Він різко відповів на критику на адресу свого командира Білецького і запевнив, що «підлість ніколи не були серед його принципів».

Дмитро Кухарчук

Напад на Кориневича Кухарчук називає провокацією ворожих спецслужб.

«Все виглядає як провокація ворожих спецслужб. Питання лише в тому — грають в темну, чи роблять це свідомо?», — пише Кухарчук.

Також у відповідь заступник командира 3 АК критично відгукнувся на адресу командирів «Азовсталі» з числа «Азову».

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Скриншот-уривок з поста Дмитра Кухарчука

«Командування підрозділу, яке тримає менше 10 кілометрів фронту, хайпує на обливанні брудом бригади, яка тримає шістдесят. Вони звинувачують топових розвідників, які воюють із 2014 року, в участі у „спецоперації“ проти ноунейма, який є просто чиїмось водієм без жодного бойового досвіду. Я вірю в порядність багатьох у складі 12-ї бригади НГУ. Але ті, хто толерує подібну поведінку, не мають права називати себе ані азовцями, ані націоналістами», — різко відреагував Кухарчук.

Реакція правоохоронців

Сьогодні, 25 червня в Івано-Франківській обласній прокуратурі повідомили, що за напад на бійця «Азову» оголосили підозру двом військовослужбовцям «однієї із військових частин». Про яку саме військову частину йдеться, правоохоронці не уточнюють

«Наразі їм повідомлено про підозри за фактом хуліганства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України)», — сказали у прокуратурі.

Прокурори подали до суду клопотання про обрання для них запобіжних заходів. Разом з тим, також встановлюється можлива причетність інших осіб до вчинення злочину, а також мета його вчинення.

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Підозрювані у побитті Кориневича

Хто такий Андрій Кориневич

Андрій Кориневич — майор 12 бригади спецпризначення «Азов». Служить у ній від 2015 року. З 2015 і до початку повномасштабного вторгнення 2022 року Кориневич боронив Красногорівку, Мар’їнку, брав участь у боях на Світлодарській дузі, неподалік Бахмута. Під час повномасштабного вторгнення РФ захищав Маріуполь і «Азовсталь», звідки й потрапив у полон. Перебував в ув’язненні в сумнозвісній колонії в Оленівці, де окупанти внаслідок теракту фактично стратили наших захисників.

Після звільнення з полону та реабілітації військовий повернувся на військову службу. Брав участь у контрнаступі у Запорізькій області. Від травня 2024 року Андрій Кориневич займається рекрутингом.