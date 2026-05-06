Ногою в лице і голову: побиття бійця перед строєм розслідує ДБР — всі деталі

«Відчуй, що таке війна»: у мережі спалахнув скандал через жорстоке побиття військового

Реклама

В Україні спалахнув гучний скандал через відео, на якому один військовий б’є іншого перед строєм військовослужбовців.

ТСН. ua зібрав все, що відомо про побиття.

На кадрах видно, як військовий сидить на землі із зав’язаними за спиною руками, а інший, який стоїть над ним, щосили б’є його ногами просто по голові та обличчю.

Реклама

«Завдяки йому ти живий. Ти знаєш, чим ти завдячуєш комбату? Життям! Та ти йому ноги маєш цілувати, довбой*б. Відчуй, що таке війна», — каже до побитого нападник.

Побиття відбувається на очах в інших військових, вишикуваних поруч.

Увага! Відео містить сцени жорстокості і нецензурну лексику

Ким є нападник

У Мережі спочатку стверджували, що до побиття нібито причетний командир 155-ї ОМБр Станіслав Лучанов.

Реклама

Зауважимо, що, за даними «Української правди», Станіслав Лучанов раніше був начальником штабу сумнозвісного 425-го окремого штурмового полку «Скеля», про методи командування в якому били на сполох волонтери і журналісти через нібито «м’ясні штурми».

У Сухопутних військах спростували причетність до цих дій командира бригади підполковника Станіслава Лучанова.

«За наявною на цей час інформацією командир 155-ї ОМБР не є особою, зафіксованою на відео, і непричетний до дій, які на ньому відображені», — йдеться у повідомленні.

За фактом побиття у бригаді призначили службову перевірку.

Реклама

Водночас у Військовій службі правопорядку ЗСУ з’ясували, що нападником виявився солдат, оператор БпЛА одного з підрозділів, який після вчинення правопорушення і розголосу втік у СЗЧ.

«Орієнтування щодо його затримання направлено до всіх підрозділів ВСП та Національної поліції. Тривають заходи з розшуку», — йдеться в повідомленні.

Водночас у 21-му армійському корпусі заявили, що нападник не є військовослужбовцем 155-ї бригади.

Що кажуть у самій бригаді

Командир 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської підполковник Станіслав Лучанов опублікував відеозвернення через цей скандал.

Реклама

«Після виконання бойового завдання та повернення в розташування частини сержант, який відповідав за виведення особового складу на позиції БпЛА, вчинив насильство щодо свого підлеглого. За наявною інформацією, під впливом емоцій він завдав військовослужбовцю жорстких тілесних ушкоджень через надумані звинувачення», — зазначив комбриг.

Він запевнив, що засуджує насильство та сприяє проведенню всебічного та неупередженого розслідування.

Прокуратура розпочала розслідування

Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону за вказаним фактом розпочала кримінальне провадження.

Досудове розслідування доручено здійснювати слідчим ДБР у місті Полтаві.

Реклама

Як виявилося, інцидент стався 1 травня у Дніпрі.

«На території тимчасового розташування підрозділу у м. Дніпро військовослужбовець, оператор БпЛА, під час шикування публічно принижував іншого військовослужбовця та застосував до нього фізичну силу, завдав йому численних побоїв», — йдеться у повідомленні.

Підтверджується інформація, що нападник втік у СЗЧ. Вживаються заходи щодо його розшуку та затримання.

У якому стані потерпілий

За інформацією прокуратури, потерпілого госпіталізовано до однієї з міських лікарень Дніпропетровської області з тілесними ушкодженнями, де йому надано медичну допомогу.

Реклама

У ВСП додали, що стан здоров’я військовослужбовця — задовільний. Також про зазначений факт, стан здоров’я та місце перебування повідомлено членів його сім’ї.

Нагадаємо, що у місті Шахтарське на Дніпропетровщині троє чоловіків влаштували стрілянину біля місцевого магазину, після чого викрали 20-річного хлопця. Як виявилося, до інциденту причетні бійці батальйону «Вовки да Вінчі».

Новини партнерів