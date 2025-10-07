Побиття вчителя в Харкові: експрацівник ТЦК отримав вирок суду

ТЦК / © ТСН

Справа про побиття вчителя історії в Харкові, яке сталося у травні 2025 року, отримала судове завершення. Салтівський районний суд ухвалив рішення щодо колишнього працівника ТЦК Сергія Воловика.

Про це пише «Суспільне Харків».

Суд визнав Сергія Воловика винним за статтею про хуліганство. Його дії, пов’язані з побиттям педагога.

За результатами розгляду справи, суд призначив Воловику покарання у вигляді обмеження волі терміном на три роки.

Окрім основного покарання, суд також задовольнив цивільний позов про відшкодування збитків. Суд ухвалив стягнення з колишнього працівника ТЦК на користь потерпілого вчителя моральної шкоди у розмірі 150 тисяч гривень.

Рішення суду набуде чинності після закінчення терміну на оскарження. Згідно із законом, підсудний має 30 днів на подання апеляції.

Колишній працівник ТЦК Сергій Воловик / © Суспільне

Що відомо про конфлікт

Нагадаємо, у травні 2025 місцеві Telegram-канали поширили відео, на якому співробітник ТЦК на очах у п’ятьох колег вдарив кулаком у живіт хлопця. Інцидент стався під час перевірки документів чоловіка, після чого його, за повідомленням, посадили у бус та відвезли. На кадрах видно п’ятьох працівників ТЦК, тоді як поліцейських на місці події не було.

Дещо пізніше Харківський обласний ТЦК та СП офіційно прокоментував інцидент, визнавши факт фізичного протистояння. Однак у військкоматі стверджували, що конфлікт виник унаслідок провокаційних дій з боку громадянина.

Водночас керівництво та особовий склад ТЦК засудили поведінку військовослужбовця, який допустив участь у суперечці, що переросла у фізичну сутичку. У повідомленні окремо наголошується, що будь-які прояви фізичного чи психологічного тиску є неприпустимими та забороненими.