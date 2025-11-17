Побиття ветерана у Винниках: поліція оприлюднила деталі інциденту

Побиття / © pixabay.com

Поліцейські розслідують інцидент, який стався між сусідами у Винниках. Розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Деталі

Як зазначається, 15 листопада до поліції заявили про завдання тілесних ушкоджень. Мешканці Винників — чоловік та жінка — звинуватили сусідів у побитті. Через це було відкрито два кримінальні провадження за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

«Проведеними заходами поліцейські встановили, що тілесних ушкоджень заявникам завдав їхній 61-річний сусід під час конфлікту», — йдеться у повідомленні.

Надалі мають бути проведені експертизи. Досудове розслідування, в межах якого правоохоронці мають встановити усі обставини події, триває.

Нагадаємо, під Львовом побили ветерана «Азову» та його дружину.

Відомо, що сусіди скаржилися, що милиці чоловіка створювали шум, який їм заважає. Вони вийшли до сусіда і розпочалася сутичка.

«Мене та мою дружину побили на порозі квартири через те, що я користуюся милицею та, нібито, «заважаю» сусідам. Це новий будинок, і до нас у квартирі ніхто раніше не жив. Неодноразово ми отримували скарги на те, що нібито заважаємо сусідам через наші пересування, голосні розмови, переміщення меблів або ввімкнений телевізор на 10-й гучності», — йдеться в дописі захисника.