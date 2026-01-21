Побиття військового на Тернопільщині: в ТЦК пообіцяли ідентифікувати "воєнкома"

Постраждалий військовий та момент його побиття / © Колаж

У Тернопільській області розгорівся скандал через побиття військового-добровольця групою молодиків. У ТЦК почали перевірку особи, яка представилася підполковником і замість допомоги потерпілому висувала йому претензії.

Про це повідомив Тернопільський обласний ТЦК та СП.

За фактом побиття цивільними військового у місті Кременець правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Триває розслідування.

«З приводу окремих коментарів щодо присутності на місці події особи, яка відрекомендувала себе як „підполковник ТЦК“, інформуємо, що керівництво обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з’ясовує, чи дійсно на відео військовослужбовець ТЦК», — йдеться в заяві.

Там додали, що вживають заходів щодо ідентифікації цього чоловіка.

Нагадаємо, у Кременці на Тернопільщині група молодиків на квадроциклах побила військового-добровольця після ДТП. За словами дружини потерпілого Тетяни Штан, нетверезий водій врізався в авто її чоловіка, після чого нападники почали битися без жодних суперечок. Жінка заявляє про спроби поліції та підполковника ТЦК «зам’яти» справу через зв’язки «знатних» фігурантів: у протоколах водія вказали як невідомого, не провели освідчення на сп’яніння, а військовому пропонували великий хабар за мовчання. Родина вимагає розголосу, щоб уникнути впливу місцевого кумівства на розслідування.