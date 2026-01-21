ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2076
Час на прочитання
1 хв

Побиття військового на Тернопільщині: в ТЦК пообіцяли ідентифікувати "воєнкома"

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нападу на військовослужбовця у Кременці.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Постраждалий військовий та момент його побиття

Постраждалий військовий та момент його побиття / © Колаж

У Тернопільській області розгорівся скандал через побиття військового-добровольця групою молодиків. У ТЦК почали перевірку особи, яка представилася підполковником і замість допомоги потерпілому висувала йому претензії.

Про це повідомив Тернопільський обласний ТЦК та СП.

За фактом побиття цивільними військового у місті Кременець правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Триває розслідування.

«З приводу окремих коментарів щодо присутності на місці події особи, яка відрекомендувала себе як „підполковник ТЦК“, інформуємо, що керівництво обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з’ясовує, чи дійсно на відео військовослужбовець ТЦК», — йдеться в заяві.

Там додали, що вживають заходів щодо ідентифікації цього чоловіка.

Нагадаємо, у Кременці на Тернопільщині група молодиків на квадроциклах побила військового-добровольця після ДТП. За словами дружини потерпілого Тетяни Штан, нетверезий водій врізався в авто її чоловіка, після чого нападники почали битися без жодних суперечок. Жінка заявляє про спроби поліції та підполковника ТЦК «зам’яти» справу через зв’язки «знатних» фігурантів: у протоколах водія вказали як невідомого, не провели освідчення на сп’яніння, а військовому пропонували великий хабар за мовчання. Родина вимагає розголосу, щоб уникнути впливу місцевого кумівства на розслідування.

Дата публікації
Кількість переглядів
2076
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie